Экс-президент Моралес объяснил свое 7-недельное отсутствие чикунгуньей

Экс-президент Боливии, социалист Эво Моралес вновь появился в тропическом регионе Чапаре спустя семь недель после исчезновения, объяснив его заражением чикунгуньей. Об этом сообщает AP News.

Скрывавшийся от ордера на арест по обвинению в торговле людьми 66-летний Моралес прибыл на тракторе на стадион в городе Чиморе. Его сопровождали вооруженных сторонники. Он заявил, что заразился вирусом чикунгуньи, переносимым комарами. По его словам, он вызвал серьезные осложнения. В эфире проправительственного радио Radio Kawsachun Coca были показаны кадры, где политик, выглядящий осунувшимся, призвал серьезно относиться к этой болезни.

«Некоторые СМИ говорили: Эво уедет, Эво сбежит. Я сказал четко: я не уеду», - сказал Моралес.

Он заверил своих сторонников, что «останется с народом», чтобы «защищать родину». В октябре 2024 года Моралеса обвинили в изнасиловании 15-летней девочки, которая забеременела от него. По данным следствия, это произошло в 2015 году, когда Моралес занимал пост президента Боливии. Девочка забеременела, а год спустя, в возрасте 16 лет, родила дочь. Родители несовершеннолетней, как считает следствие, «получали выгоду» от связи своей дочери с главой государства. Экс-прокурор Сандра Гутьеррес в интервью телеканалу RTP Bolivia говорила, что мать потерпевшей имела непосредственное отношение ко «всей этой проблеме». Однако детали обвинения она не озвучила. В то же время потерпевшими были названы женщина и ее малолетний ребенок.

Местная прокуратура выдала ордер на арест по делу об изнасиловании и торговле людьми. Расследование в отношении Моралеса началось в 2020 году, но так и не завершилось. Сам экс-президент считает преследование политически мотивированным.

Моралес - первый президент индейского происхождения в истории Боливии. Он находился у власти с 2006 по 2019 год, но был свергнут в результате политического кризиса. Моралес бежал из страны, но позже вернулся. В настоящее время он остается влиятельной, но одиозной фигурой - он одновременно лидер боливийской оппозиции и обвиняемый по уголовному делу.

В начале февраля завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России. Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. По ее словам, она замечала укусы комаров на своем теле, но не пользовалась репеллентами. По приезде на родину специалисты осмотрели ее и подтвердили наличие вируса чикунгунья с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем.

До этого в Роспотребнадзоре перечислили страны, где россияне рискуют заразиться опасными лихорадками. В этот список вошли: Индия, Бангладеш, Эфиопия, Шри-Ланка, Таиланд и Филиппины.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснял «Звезде», что для того, чтобы такой вирус, как чикунгунья, распространился в России, нужны комары определенного вида - они есть в южных регионах нашей страны, но не в таком большом количестве, как в азиатских и африканских государствах. Вирусы такого рода, как чикунгунья, вызвать пандемию не способны. России не угрожает распространение этого заболевания, добавил Альтштейн.