В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Подхватившая вирус прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах.
Виктория Бокий 04-02-2026 01:03
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Стало известно, что заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Сейчас она госпитализирована.

Со слов самой заболевшей, она замечала укусы комаров на своем теле, но не пользовалась репеллентами. По приезде на родину специалисты осмотрели ее и подтвердили наличие вируса чикунгунья с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем.

«Специалисты ведомства оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что риск распространения данного вируса минимален. Болезнь не передается напрямую от человека к человеку, он распространяется через комаров.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили страны, где россияне рискуют заразиться опасными лихорадками. В этот список вошли: Индия, Бангладеш, Эфиопия, Шри-Ланка, Таиланд и Филиппины.

#Россия #в стране и мире #Вирус #лихорадка #роспотребнадзор #первый случай #чикунгунья
