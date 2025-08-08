МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вирусолог считает, что чикунгунья пропадет с окончанием сезона комаров

По мнению Анатолия Альтштейна, россиянам переживать из-за заболевания не стоит.
Гоар Хачатурян 2025-08-08 16:43:42
© Фото: Xinhua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Для того, чтобы такой вирус, как чикунгунья, распространился в России, нужны комары определенного вида — они есть в южных регионах, но не в таком большом количестве, как в азиатских и африканских странах. Об этом беседе со «Звездой» заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«То, что мы имеем в Китае, — это вышло из-под контроля. Видимо, много этих комаров — там порядка десяти тысяч случаев за месяц. Но дальше ведь сезон комаров кончается, и, конечно, заболевание это исчезнет», - сказал он.

Вирусы такого рода, как чикунгунья, вызвать пандемию не способны. России не угрожает распространение этого заболевания, добавил Альтштейн.

В Роспотребнадзоре также считают, что пандемии из-за болезни чикунгунья в России не будет, так как отсутствуют насекомые, которые переносят вирус.

Напомним, в южных районах Китая люди массово заражаются лихорадкой чикунгунья. Правительство ввело профилактические меры времен COVID-19.

#Вирус #пандемия #заболевание #болезнь #наш эксклюзив #комары #чикунгунья
