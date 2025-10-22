МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-президента Боливии Моралеса обвинили в торговле людьми

По делу также проходит мать потерпевшей, которая имела к этому непрямое отношение.
Глеб Владовский 2025-10-22 08:42:39
© Фото: IMAGO, Esteban Osorio

Бывшему президенту Боливии Эво Моралесу предъявили обвинения в торговле людьми. Об этом сообщила экс-прокурор Сандра Гутьеррес в интервью телеканалу RTP Bolivia.

«Мы подали их вчера вечером. Официальные обвинения в преступлениях, связанных с торговлей людьми при отягчающих обстоятельствах», - подчеркнула она.

Гутьеррес добавила, что по делу также проходит мать потерпевшей, которая имела непосредственное отношение ко «всей этой проблеме». Однако детали обвинения она не озвучила. В то же время потерпевшими были названы женщина и ее малолетний ребенок.

Напомним, Моралес занимал президентский пост Боливии с 2006 по 2019 год. При нем Ла-Пас разорвала отношения с США, выдворив в 2008 году посла из страны, обвинив его в поддержке заговора против властей.

#в стране и мире #Боливия #Эво Моралес #обвинения #торговля людьми
