Роспотребнадзор перечислил страны с риском заражения опасными лихорадками

В Роспотребнадзоре перечислил страны, в которых россияне рискуют заразиться опасными лихорадками. Со списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

В Индии, Бангладеше, Эфиопии, Шри-Ланке и Таиланде можно подхватить кишечные инфекции, в том числе, дизентерию и гепатит A. Что касается лихорадки денге, чикунгунья, зика, желтой лихорадки и малярии, то их ареал обитания - Таиланд, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка и на Филиппины.

«Следите за чистотой рук – мойте руки с мылом после посещения мест массового скопления людей, используйте антисептики», - такие советы дали специалисты туристам, желающим отправиться в перечисленные страны.

В ведомстве посоветовали использовать для питья и гигиены исключительно бутилированную воду. Кроме того, эксперты порекомендовали запастись репеллентами и противомоскитными сетками, а также избегать болот и носить закрытую одежду.

