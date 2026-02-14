Reuters: США готовятся к затяжному конфликту с Ираном

Армия США готовится к возможной затяжной военной операции против Ирана продолжительностью в несколько недель, если президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Об этом сообщили два американских чиновника агентству Reuters.

Подготовка включает переброску дополнительных сил в регион Ближнего Востока. Пентагон направил туда уже вторую авианосную ударную группу - USS Gerald R. Ford присоединится к уже находящемуся там USS Abraham Lincoln. В регионе находятся тысячи военнослужащих, истребители, эсминцы с управляемыми ракетами и другая техника для нанесения ударов.

В отличие от предыдущей операции против ядерных объектов в июне нынешнее планирование более сложное. В случае затяжной кампании США могут наносить удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и силовым структурам режима.

«Пентагон ожидает ответных действий Ирана и периода взаимных ударов», - отметил один из чиновников в беседе с Reuters.

Эксперты подчеркивают, что риски для американских сил в такой операции значительно выше из-за мощного арсенала иранских ракет.

Подготовка с боевым действиям проходит на фоне продолжающихся дипломатических усилий: Вашингтон и Тегеран пытаются возобновить переговоры по ядерной программе, но Трамп неоднократно угрожал силовым сценарием в случае провала сделки. 13 февраля он заявил, что смена режима в Иране «кажется, будет лучшим, что могло бы произойти».