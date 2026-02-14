МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: США готовятся к затяжному конфликту с Ираном

Риск для американских сил в регионе выше из-за мощного арсенала иранских ракет.
Дима Иванов 14-02-2026 07:15
© Фото: war.gov

Армия США готовится к возможной затяжной военной операции против Ирана продолжительностью в несколько недель, если президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Об этом сообщили два американских чиновника агентству Reuters.

Подготовка включает переброску дополнительных сил в регион Ближнего Востока. Пентагон направил туда уже вторую авианосную ударную группу - USS Gerald R. Ford присоединится к уже находящемуся там USS Abraham Lincoln. В регионе находятся тысячи военнослужащих, истребители, эсминцы с управляемыми ракетами и другая техника для нанесения ударов.

В отличие от предыдущей операции против ядерных объектов в июне нынешнее планирование более сложное. В случае затяжной кампании США могут наносить удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и силовым структурам режима.

«Пентагон ожидает ответных действий Ирана и периода взаимных ударов», - отметил один из чиновников в беседе с Reuters.

Эксперты подчеркивают, что риски для американских сил в такой операции значительно выше из-за мощного арсенала иранских ракет.

Подготовка с боевым действиям проходит на фоне продолжающихся дипломатических усилий: Вашингтон и Тегеран пытаются возобновить переговоры по ядерной программе, но Трамп неоднократно угрожал силовым сценарием в случае провала сделки. 13 февраля он заявил, что смена режима в Иране «кажется, будет лучшим, что могло бы произойти».

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Иран #USS Gerald R. Ford #USS Abraham Lincoln
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 