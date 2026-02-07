Иран восстановил часть ядерных объектов после летних бомбардировок США

Иран оперативно восстановил несколько ядерных объектов после американских и израильских бомбардировок летом прошло года. Об этом пишет газета The New York Times. Журналисты изучили около двух десятков спутниковых снимков мест, подвергшихся ударам. Более чем на половине из них виден активный ход восстановительных работ.

«Полный масштаб ремонтных работ остается неясным, поскольку спутниковые снимки дают лишь вид на смотровую площадку с поверхности замели», - пишет издание.

Также в исламской республике вновь наладили выпуск баллистических ракет, уверены опрошенные газетой эксперты. Наибольшее внимание привлек спутниковый снимок полигона в Шахруде. По данным разведки, на его территории находится крупнейший в Иране завод по производству твердотопливных ракет.

К слову, на этой неделе Тегеран поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету большой дальности «Хоррамшахр-4». Ее установили в подземном пусковом комплексе. Дальность новой ракеты достигает 2 000 километров, она оснащена полуторатонной боевой частью.

Напомним, в июне прошлого года США присоединились к операции Израиля и нанесли ракетно-бомбовый удар по ключевым объектам иранской ядерной программы. Целями бомбардировщиков стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Официальный Тегеран ответил ракетным ударом по военной базе США в Катаре.