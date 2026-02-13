США перебросят на Ближний Восток авианосец, причастный к захвату Мадуро

США перебрасывают на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford, чьи самолеты участвовали в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 12 февраля сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

Авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, ранее развернутые в Карибском море, направляются в Персидский залив для присоединения к ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln. Ожидается, что они не вернутся в порты приписки до конца апреля или начала мая.

«Самолеты авианосца USS Gerald R. Ford участвовали в атаке на Каракас 3 января, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро», - говорится в публикации The New York Times.

Переброска происходит на фоне усиления давления администрации президента Дональда Трампа на Иран в вопросе ядерной программы. Трамп ранее указывал на необходимость отправки второго авианосца в регион.

Операция по захвату Мадуро была проведена 3 января 2026 года. Авианосец USS Gerald R. Ford ранее был перенаправлен в Карибский регион для поддержки давления на Венесуэлу.