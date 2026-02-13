МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США перебросят на Ближний Восток авианосец, причастный к захвату Мадуро

Взлетевшие с USS Gerald R. Ford самолеты участвовали в январской операции в Венесуэле.
Дима Иванов 13-02-2026 08:48
© Фото: Seaman Jackson Adkins, Keystone Press Agency, Global Look Press

США перебрасывают на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford, чьи самолеты участвовали в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 12 февраля сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

Авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, ранее развернутые в Карибском море, направляются в Персидский залив для присоединения к ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln. Ожидается, что они не вернутся в порты приписки до конца апреля или начала мая.

«Самолеты авианосца USS Gerald R. Ford участвовали в атаке на Каракас 3 января, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро», - говорится в публикации The New York Times.

Переброска происходит на фоне усиления давления администрации президента Дональда Трампа на Иран в вопросе ядерной программы. Трамп ранее указывал на необходимость отправки второго авианосца в регион.

Операция по захвату Мадуро была проведена 3 января 2026 года. Авианосец USS Gerald R. Ford ранее был перенаправлен в Карибский регион для поддержки давления на Венесуэлу.

#в стране и мире #Ближний Восток #Иран #ВМС США #Николас Мадуро #USS Gerald R. Ford
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 