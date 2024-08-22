Авианосец «Авраам Линкольн» с истребителями прибыл на Ближний Восток

Авианосец США «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) прибыл на Ближний Восток. Об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM).

Флагман 3-й авианосной ударной группы оснащен истребителями F-35C и F/A-18 Block III. Авианосец сопровождают 21-я эскадрилья эсминцев и 9-е авианосное авиакрыло, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Ближний Восток переброшены истребители F-22 Raptor ВВС США. Переброска американских сил происходит в рамках подготовки к вероятному военному удару Ирана по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

На прошлой неделе в Дохе прошли непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США. СМИ со ссылкой на израильские спецслужбы сообщили, что на фоне обсуждения прекращения огня в Газе боеготовность ракетных подразделений Ирана и ливанской группировки «Хезболла» снизилась.

В иранском Корпусе стражей Исламской революции 20 августа заявили, что ответ Израилю может произойти не в ближайшее время. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут отличаться от проводимых ранее операций против Израиля.