Трамп призвал верховного лидера Ирана Хаменеи побеспокоиться

Слова американского лидера прозвучали на фоне отмены переговоров США и Ирана.
Виктория Бокий 04-02-2026 23:50
© Фото: AdMedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи побеспокоиться. Об этом сообщает NBC News.

«Иранскому лидеру Хаменеи стоит очень побеспокоиться», — приводит слова главы Белого дома 360.ru.

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне отмены переговоров США и Ирана в Омане, которые были запланированы на предстоящую пятницу. Также Трамп предупредил Тегеран, что Вашингтон может сделать «очень плохие вещи».

Ранее сообщалось, что встреча американской и иранской сторон в пятницу может не состояться, так как место проведения переговоров перенесли в Оман. Инициатива о переносе встречи из Стамбула в Оман принадлежит Ирану. Делегация данного государства хочет, чтобы переговоры были двусторонними и затронули только ядерную программу. Однако США и другие ближневосточные страны заинтересованы не только в этом.

#сша #Дональд Трамп #Иран #Аятолла Хаменеи #Али Хаменеи #предупреждение
