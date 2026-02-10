МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД: мирный план по Украине должен содержать гарантии безопасности для РФ

Гарантии должны включать запрет Украине вступать в НАТО.
Дима Иванов 10-02-2026 08:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Обязательной частью мирного договора по Украине должны быть гарантии безопасности для России. Об этом газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение - это, конечно, интересы безопасности России», - заявил Грушко.

По словам дипломата, гарантии должны содержать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных войск, а также заверения в том, что от Украины не будет исходить угроза и она перестанет рассматриваться как плацдарм для борьбы с РФ. Без этого мирный договор невозможен, подчеркнул Грушко.

Ранее, 4-5 февраля, в Абу-Даби прошли очередные переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их конструктивными. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что в процессе урегулирования конфликта есть прогресс и позитивное движение.

#МИД РФ #Александр Грушко #конфликт на Украине
