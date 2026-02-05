Дмитриев заявил о позитивном движении вперед на переговорах в ОАЭ

По переговорному процессу об урегулировании украинского конфликта есть прогресс и позитивное движение вперед. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу», - отметил спецпредставитель российского лидера.

Дмитриев добавил, что вышеупомянутые силы постоянно пытаются «влезть» в переговорный процесс. По его словам, чем больше таких попыток происходит, тем отчетливее виден прогресс, это означает, что идет «хорошее позитивное движение вперед». Спецпредставитель президента считает, что, по его мнению, помешать достигнутому прогрессу невозможно.

«Им сложно, но они стараются», - прокомментировал он действия «разжигателей войны».

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби возобновились переговоры по урегулированию украинского конфликта. Проходит новая встреча в трехстороннем формате.

Делегации России, США и Украины встречались накануне. Состав нашей группы не изменился. Ее возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента предприниматель Джаред Кушнер.