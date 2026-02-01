Песков сообщил о новом раунде переговоров по Украине в скором времени

Новый раунд переговоров по Украине состоится скоро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет точной даты. Но это будет скоро», - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что проведение нового раунда переговоров не планируется в США. Более того, речи об этом, по его словам, не шло.

Напомним, четвертого и пятого февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов прошел второй раунд переговоров по украинскому урегулированию. В МИД ОАЭ выразили надежду, что стороны переговоров смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом в первом раунде.

По словам спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, в переговорном процессе об урегулировании украинского конфликта есть прогресс и позитивное движение вперед. Он добавил, что Британия и ЕС постоянно пытаются «влезть» в переговорный процесс.

Песков также ранее заявлял, что переговоры РФ - США - Украина в Абу-Даби были конструктивными и сложными. Результат этой работы будет продолжен.