Переговоры по Украине в трехстороннем формате продолжились в Абу-Даби

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате возобновились в столице ОАЭ Абу-Даби.

«Проходит новая встреча в трехстороннем формате», - сообщает ТАСС.

Напомним, переговорные делегации России, США и Украины встречались накануне. Состав нашей группы не изменился. Ее по-прежнему возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую сторону представляют спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Перед началом переговоров в Абу-Даби пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что работа может продлиться несколько дней. Представитель Кремля акцентировал внимание на готовности Москвы к диалогу.

О переговорах в Абу-Даби президент Владимир Путин и представитель Белого дома Стивен Уиткофф договорились в Кремле в ночь на 23 января. Стороны условились, что Москва, Вашингтон и Киев продолжат работу в трехстороннем формате в рамках группы по вопросам безопасности. Вместе с тем Россия и Штаты будут работать в группе по коммерческим делам. Нашу сторону здесь представляет глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.