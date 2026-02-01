МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Переговоры по Украине в трехстороннем формате продолжились в Абу-Даби

Состав нашей делегации, возглавляемой начальником Главного управления Генштаба ВС РФ Игорем Костюковым, не изменился.
Ян Брацкий 05-02-2026 10:30
© Фото: Juergen Hasenkopf, imageBROKER.com, Global Look Press

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате возобновились в столице ОАЭ Абу-Даби.

«Проходит новая встреча в трехстороннем формате», - сообщает ТАСС.

Напомним, переговорные делегации России, США и Украины встречались накануне. Состав нашей группы не изменился. Ее по-прежнему возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую сторону представляют спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Перед началом переговоров в Абу-Даби пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что работа может продлиться несколько дней. Представитель Кремля акцентировал внимание на готовности Москвы к диалогу.

О переговорах в Абу-Даби президент Владимир Путин и представитель Белого дома Стивен Уиткофф договорились в Кремле в ночь на 23 января. Стороны условились, что Москва, Вашингтон и Киев продолжат работу в трехстороннем формате в рамках группы по вопросам безопасности. Вместе с тем Россия и Штаты будут работать в группе по коммерческим делам. Нашу сторону здесь представляет глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

#Россия #Украина #сша #оаэ #Абу-Даби #переговоры
