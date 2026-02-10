Соучастницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск

Соучастницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявили в федеральный розыск по статье УК РФ. Об этом свидетельствует база данных МВД России.

Как сообщали в ФСБ, Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе в Москве, где проживал Алексеев. Собрала информацию о нем через соседей, добавилась в чат дома и передала через тайник электронный ключ от подъезда и другие сведения предполагаемому исполнителю покушения Любомиру Корбе.

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло 6 февраля 2026 года. Он получил ранения, но выжил и пришел в сознание.

Исполнителя Любомира Корбу задержали в Дубае и экстрадировали в Россию, его пособника Виктора Васина арестовали в Москве. Организаторы преступления устанавливаются.