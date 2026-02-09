МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ показала фото пособницы покушения на генерала Алексеева

Сообщница исполнителя покушения на российского военнослужащего до 2020 года была гражданкой Украины, затем начала снимать квартиру в одном доме с генерал-лейтенантом Алексеевым.
Игнат Далакян 09-02-2026 11:45
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности показала фотографию пособницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как она прогуливается по Москве, а также есть фотографии, сделанные в московском метро.

По данным ФСБ, соучастница улетела из Москвы в Стамбул 5 февраля. До 2020 года женщина была гражданкой Украины, после чего получила российское гражданство. С 2023 по 2025 год она работала управляющей продуктовым магазином.

В сообщении ведомства указывается, что Серебрицкая снимала квартиру в одном доме с российским генералом и передала исполнителю теракта Любомиру Корбе электронный ключ от входной двери в подъезд военнослужащего. Злоумышленник дождался военнослужащего у лифта и выстрелил во Владимира Алексеева четыре раза.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные по делу о покушении на Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. Злоумышленники также сообщили об обстоятельствах нападения на российского военнослужащего.

#в стране и мире #ФСБ #покушение #пособница #генерал Владимир Алексеев
