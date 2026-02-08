МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в задержании стрелявшего в Алексеева

Лидеры двух стран также продолжили обсуждение тем, которые были на повестке переговоров в Москве.
Дарья Ситникова 08-02-2026 14:31
© Фото: Vyacheslav Prokofyev Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поблагодарил по телефону президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в причастности к теракту против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева», - сказал Песков.

Уточняется, что вчера они провели телефонный разговор. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что лидеры двух государств продолжили обсуждение тем, которые были на повестке переговоров в Москве.

В Центре общественных связей ФСБ РФ ранее сообщили, что задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта. Им оказался граждан России Любомир Корба 1960 года рождения, которого задержали при содействии партнеров из ОАЭ в Дубае. Его передали российской стороне.

ФСБ совместно с МВД также установили его пособников, которыми оказались россияне Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Васина задержали в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Розыск организаторов покушения продолжается.

#Россия #Путин #оаэ #помощь #Задержание #подозреваемый #Мухаммед бен Заид Аль Нахайян #генерал алексеев
