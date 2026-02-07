Царев заявил, что генерал Алексеев пришел в себя после операции

Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, пережившего покушение накануне утром, значительно улучшилось. Об этом в своем Telegram-аккаунте написал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Отличные новости: Владимир Степанович пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала», - сообщил он.

Накануне экс-парламентарий рассказал «Звезде», что генерал-лейтенанту сделали операцию, после которой он некоторое время находился в коме. Бывший нардеп утверждает, что с Алексеевым они давно знакомы и часто пересекались.

Напомним, покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ произошло вчера рано утром в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся.

О происшествии незамедлительно сообщили президенту Владимиру Путину, он регулярно получает доклады о ходе расследования. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пожелал Алексееву выжить и выздороветь.