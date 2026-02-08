МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Камеры сняли, как стрелявший в генерала Алексеева бросил оружие в снег

Предполагаемого исполнителя покушения на генерала-лейтенанта Владимира Алексеева задержали в ОАЭ и доставили в Москву.
Ян Брацкий 08-02-2026 10:14
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России опубликовала кадры с предполагаемыми исполнителем и пособниками покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Подозреваемый попал в объективы сразу нескольких камер наблюдения: у входа в дом, где проживает генерал, во дворе и в автобусе, на котором подозреваемый покинул место преступления.

На одном из роликов видно, как прохожий с закрытым лицом и в капюшоне наклоняется и что-то бросает в сугроб. Позже оперативники извлекли из снега пистолет с глушителем.

Установлено также, что исполнителем покушения мог быть Любомир Корба 1960 года рождения. Ранее его задержали в ОАЭ при содействии местных спецслужб и передали российской стороне.

Также в руках правоохранителей оказался возможный пособник преступления Виктор Васин 1959 года рождения. Следствие полагает, что к покушению также может быть причастна Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, но она успела покинуть страну и выехала на Украину. Продолжается розыск организаторов преступления, добавили в ФСБ.

#ФСБ #покушение #экстрадиция #генерал алексеев #Корба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 