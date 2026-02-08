Камеры сняли, как стрелявший в генерала Алексеева бросил оружие в снег

ФСБ России опубликовала кадры с предполагаемыми исполнителем и пособниками покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Подозреваемый попал в объективы сразу нескольких камер наблюдения: у входа в дом, где проживает генерал, во дворе и в автобусе, на котором подозреваемый покинул место преступления.

На одном из роликов видно, как прохожий с закрытым лицом и в капюшоне наклоняется и что-то бросает в сугроб. Позже оперативники извлекли из снега пистолет с глушителем.

Установлено также, что исполнителем покушения мог быть Любомир Корба 1960 года рождения. Ранее его задержали в ОАЭ при содействии местных спецслужб и передали российской стороне.

Также в руках правоохранителей оказался возможный пособник преступления Виктор Васин 1959 года рождения. Следствие полагает, что к покушению также может быть причастна Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, но она успела покинуть страну и выехала на Украину. Продолжается розыск организаторов преступления, добавили в ФСБ.