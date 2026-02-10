МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: РФ не следует впадать в восторг от давления Трампа на Киев и ЕС

До завершения конфликта на Украине еще далеко, подчеркнул министр иностранных дел.
Дима Иванов 10-02-2026 10:35
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег от излишнего оптимизма в связи с тем, что президент США Дональд Трамп якобы «поставил на место» европейских лидеров и Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ в День дипломатического работника.

Лавров подчеркнул, что России не следует слишком восторженно воспринимать происходящее. Трамп действительно поставил на место европейцев и Зеленского и требует от них выполнения определенных условий. Но, по словам министра, до достижения мира на Украине еще далеко.

«Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби. Там впереди еще большая дистанция», - сказал Сергей Лавров.

4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов. Встречи проходили в закрытом режиме при посредничестве американской стороны.

Переговоры продолжили обсуждение, начатое на первом раунде 23-24 января в аналогичном формате. По итогам раунда, стороны, в частности, достигли договоренности об обмене военнопленными по формуле 157 на 157 - это первый подобный обмен за последние пять месяцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшие встречи как конструктивные, но одновременно очень сложные. Специальный представитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс и идет хорошее, позитивное движение вперед.

