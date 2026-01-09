Власти Венесуэлы: у Делси Родригес не запланировано зарубежных поездок

Власти Венесуэлы заявили, что у исполняющей обязанности главы государства Делси Родригес пока не запланировано поездок за рубеж. Об этом сообщил министр связи и информации страны Фредди Ньяньес в официальном Telegram-канале.

«В ближайшее время у исполняющей обязанности президента Делси Родригес не запланировано никаких поездок за пределы страны», - говорится в публикации.

Ранее глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто опубликовал заявление правительства, из которого следует, что в Венесуэлу прибывает делегация Госдепа США. Цели визита - обсуждение отношений и возможное восстановление дипмиссий.

При этом правительство Венесуэлы вновь заявило о преступной агрессии против страны, в результате которой погибло более ста мирных жителей и военных, говорится в заявлении. Также было совершено незаконное похищение президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, что нарушает иммунитет глав государств и принципы международного права.

В команду Госдепа вошли американские дипломаты и представители подразделения по делам Венесуэлы, которое базируется в Колумбии. Также в составе миссии исполняющий обязанности посла США в Колумбии, Джон Макнамара. Их задача - провести первичную оценку возможности постепенного возобновления работы дипломатической миссии, сообщил телеканал.