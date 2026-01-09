МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Венесуэлы: у Делси Родригес не запланировано зарубежных поездок

Заявление было сделано на фоне визита в Каракас делегации госдепа США.
Сергей Дьячкин 09-01-2026 23:18
© Фото: Filipe Bispo, dpa, Global Look Press

Власти Венесуэлы заявили, что у исполняющей обязанности главы государства Делси Родригес пока не запланировано поездок за рубеж. Об этом сообщил министр связи и информации страны Фредди Ньяньес в официальном Telegram-канале.

«В ближайшее время у исполняющей обязанности президента Делси Родригес не запланировано никаких поездок за пределы страны», - говорится в публикации.

Ранее глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто опубликовал заявление правительства, из которого следует, что в Венесуэлу прибывает делегация Госдепа США. Цели визита -  обсуждение отношений и возможное восстановление дипмиссий.

При этом правительство Венесуэлы вновь заявило о преступной агрессии против страны, в результате которой погибло более ста мирных жителей и военных, говорится в заявлении. Также было совершено незаконное похищение президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, что нарушает иммунитет глав государств и принципы международного права.

В команду Госдепа вошли американские дипломаты и представители подразделения по делам Венесуэлы, которое базируется в Колумбии. Также в составе миссии исполняющий обязанности посла США в Колумбии, Джон Макнамара. Их задача - провести первичную оценку возможности постепенного возобновления работы дипломатической миссии, сообщил телеканал.

#венесуэла #Делси Родригес #каракас #Визит #заявление #исполняющий обязанности #президент венесуэлы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 