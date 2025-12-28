МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава МИД Венесуэлы подтвердил визит делегации Госдепа США

Власти в Каракасе назвали цели визита американцев.
Владимир Рубанов 09-01-2026 22:13
© Фото: vanGilPinto, Telegram

В Венесуэлу прибывает делегация Госдепа США для обсуждения отношений и возможного восстановления дипмиссий, говорится в правительственном заявлении Венесуэлы. Этот документ опубликовал министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

Правительство Венесуэлы вновь заявляет о преступной агрессии против страны, в результате которой погибло более ста мирных жителей и военных, говорится в заявлении. Также было совершено незаконное похищение президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, что нарушает иммунитет глав государств и принципы международного права.

Правительство Венесуэлы начало дипломатический диалог с США для восстановления диппредставительств, урегулирования последствий агрессии и похищения президента и первой леди, а также для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, заявили в Каракасе.

В этом контексте в страну прибыла делегация дипломатических представителей Государственного департамента США, которая проведет техническую и логистическую оценку возобновления дипломатической деятельности. Аналогично в США будет направлена ​​делегация венесуэльских дипломатов.

Ранее о прибытии в Венесуэлу сотрудников Госдепа сообщали СМИ. Предположительно в делегацию вошли американские дипломаты и представители подразделения по делам Венесуэлы, которое базируется в Колумбии. Кроме того, в Каракас прилетел исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара.

#венесуэла #переговоры #Дипломаты #Госдепартамент США #Визит #посольства
