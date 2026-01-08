В МВД Венесуэлы заявили о 100 погибших из-за операции США

По меньшей мере 100 человек погибли в Венесуэле в результате операции США по захвату президента Николаса Мадуро. Такое заявление сделал венесуэльский вице-президент по вопросам гражданской безопасности, глава МВД, министр юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо в эфире телеканала Telesur, передает RT.

Он подчеркнул, что нападение было «вероломным». Операцию США министр назвал «вооруженной агрессией». Глава МВД подчеркнул, что погибшие в ходе операции США в Каракасе - это «молодые люди, которые только начинали жизнь». По его словам, они не имели к никакого отношения к происходящему.

Ранее сообщалось, что в ходе операции США погибли 75 человек, среди которых были и мирные жители. Об этом сообщил The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники. Уточнялось, что некоторые получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки в резиденции Мадуро. Других доставили в армейский медицинский центр Брук в Техасе, где им провели операцию. По информации другого собеседника, число погибших составило «примерно в 75–80 человек». В число жертв входят как военнослужащие из Кубы и Венесуэлы, так и гражданские лица.

В Венесуэле был объявлен семидневный траур по погибшим военным и гражданским лицам. По словам исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики Делси Родригес, действия США по отношению к их стране - преступное военное нападение. Также она подчеркнула, что погибшие отдали свои жизни в защиту родины.

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло в беседе со «Звездой» выразил мнение, что Делси Родригес - серьезный политик, и президенту США Дональду Трампу не удастся сделать из нее марионетку. По словам профессора, Родригес имеет колоссальный опыт переговорщика и хорошо знает американскую элиту, в том числе тех, кто сейчас находится у власти. Она будет выполнять требования США, но при условии сохранения чавистов (чавизм - политическая идеология левого толка, на основе идей и практики экс-лидера Венесуэлы Уго Чавеса) у власти и при условии, что те требования не будут противоречить здравому смыслу, считает Манойло.