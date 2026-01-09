МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CNN: делегация Госдепартамента США прибыла в Каракас

Владимир Рубанов 09-01-2026 19:50
© Фото: Ding Hongfa XinHua, Global Look Press

В пятницу в Венесуэлу прибыла делегация Госдепартамента США. Это первая такая миссия после военной операции, проведенной Вашингтоном. Цель визита - оценить перспективы восстановления работы американского посольства в Каракасе, пишет CNN со ссылкой на источник в администрации США.

В команду Госдепа вошли американские дипломаты и представители подразделения по делам Венесуэлы, которое базируется в Колумбии. Также в составе миссии исполняющий обязанности посла США в Колумбии, Джон Макнамара. Их задача - провести первичную оценку возможности постепенного возобновления работы дипломатической миссии, сообщил телеканал.

Ранее в тот же день турбовинтовой самолет Dash 8-300, принадлежащий, по данным Flightradar24, Госдепартаменту США, вылетел из столицы Кюрасао, Виллемстада, около 12:45 по Гринвичу. Примерно в 13:35 он приземлился в Каракасе.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились, когда США обвинили власти Венесуэлы в поставках наркотиков и стали наносить удары по судам в Карибском море. В декабре Трамп объявил руководство страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы украденные ресурсы.

В ночь на 3 января американцы провели военную операцию и захватили президента Николаса Мадуро с супругой. Теперь оба они находятся в изоляторе в Бруклине. Они не признали свою вину. Венесуэла обвинила США в стремлении захватить нефть и другие ресурсы. Москва выразила озабоченность, поддержала Каракас и призвала освободить Мадуро.

#делегация #сша #венесуэла #каракас #Визит #посольство #Госдепартамет США
