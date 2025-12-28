NBC: Мадуро и его жена получили травмы во время захвата США

Во время захвата американским спецназом в Каркасе президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили легкие травмы. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

Предположительно, Мадуро и его жена получили ушибы и кровоподтеки, ударившись о стену или дверь комнаты безопасности на территории президентской резиденции. Это произошло после того, как спецподразделение армии США «Дельта» применило светошумовые гранаты.

На борту самолета президент Венесуэлы и его супруга прошли медицинское обследование, после чего их доставили на авиабазу Стюарт Национальной гвардии США к северу от Нью-Йорка. Телеканал также обратил внимание на то, что на первой фотографии после задержания Флорес появилась с синяком на лице.

Адвокат супруги венесуэльского лидера ранее сообщил федеральному судье, что она получила серьезные травмы, когда была захвачена в Венесуэле во время военной операции США. Он предположил, что у нее может быть перелом или сильные ушибы ребер, из-за чего потребуется медицинское обследование.

По информации Bloomberg, суд, на котором предъявят обвинения Мадуро с супругой, состоится не ранее 2027 года. Уточняется, что перед слушаниями по существу должны пройти несколько заседаний. На них стороны судебного процесса предоставят друг другу доказательства, а также ходатайства.

На данный момент Мадуро со своей женой находятся под стражей. Как утверждает агентство, освобождение венесуэльского лидера и его супруги маловероятно.