МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог о ситуации с «Маринерой»: США понимают только язык силы

Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что в ситуации с захватом танкера власти США «тестируют» Россию.
Сергей Дьячкин 08-01-2026 07:05
© Фото: Arjan Elmendorp, marinetraffic.com © Видео: ТРК «Звезда»

Ситуация с захватом США судна «Маринера», шедшего под российским флагом, квалифицируется однозначно - это морское пиратство. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил профессор МГУ имени Ломоносова, политолог Андрей Манойло.

По словам Манойло, в истории морского пиратства было большое количество инцидентов, когда злоумышленники маскировались - то под береговую охрану США, то под полицейские силы неизвестного происхождения и за счет этого обмана сокращали дистанцию с тем судном, которое они собирались атаковать.

«В этом отношении при любой попытке захвата российского судна Россия должна реагировать однозначно силовым образом. Не заявлениями. Не выражением озабоченности. Потому что выражение озабоченности на наших уважаемых партнеров из США, особенно после их локального успеха в Венесуэле, не действует», - считает профессор.

По словам политолога, при любой попытке высадить десант на нашем судне, ВМС России, если они будут рядом, должны дать этому десанту отпор. И не просто вынудить этот десант покинуть палубу корабля, но и потопить суда, с которых осуществлялось десантирование. Манойло добавил, что власти США «тестируют» Россию.

«Они смотрят, прогнемся мы под силовым давлением или нет. Потому что США достаточно давно заявляли, что российские танкеры под чужым флагом якобы перевозят нефть из Венесуэлы, которая находится под американскими санкциями. И береговая охрана будет предпринимать любые возможные усилия для того, чтобы пресечь перевозку этой нефти. Сейчас они перешли от слов к делу», - считает Манойло.

Ранее Вашингтон заявил, что танкер «Маринера» под российским флагом, захваченный США, не принадлежит ни одной стране. Судно якобы шло под ложным флагом, и его экипаж подлежит преследованию, заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

На борту судна находятся граждане России. Министерство иностранных дел РФ потребовало гуманного обращения с моряками. Москва требует от Вашингтона обеспечить соблюдение прав россиян и их интересов, а также не препятствовать возвращению граждан РФ домой.

Захват танкера произошел 7 января в Северной Атлантике после более чем двухнедельной погони. Судно ранее носило название Bella-1. Минтранс России сообщил, что танкеру 24 декабря предоставлено временное разрешение на плавание под флагом РФ. Никакое государство не вправе применять силу к иностранным судам, заявили в ведомстве.

#сша #политолог #МГУ #наш эксклюзив #судно #Пиратство #«Маринера»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 