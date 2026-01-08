Политолог о ситуации с «Маринерой»: США понимают только язык силы

Ситуация с захватом США судна «Маринера», шедшего под российским флагом, квалифицируется однозначно - это морское пиратство. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил профессор МГУ имени Ломоносова, политолог Андрей Манойло.

По словам Манойло, в истории морского пиратства было большое количество инцидентов, когда злоумышленники маскировались - то под береговую охрану США, то под полицейские силы неизвестного происхождения и за счет этого обмана сокращали дистанцию с тем судном, которое они собирались атаковать.

«В этом отношении при любой попытке захвата российского судна Россия должна реагировать однозначно силовым образом. Не заявлениями. Не выражением озабоченности. Потому что выражение озабоченности на наших уважаемых партнеров из США, особенно после их локального успеха в Венесуэле, не действует», - считает профессор.

По словам политолога, при любой попытке высадить десант на нашем судне, ВМС России, если они будут рядом, должны дать этому десанту отпор. И не просто вынудить этот десант покинуть палубу корабля, но и потопить суда, с которых осуществлялось десантирование. Манойло добавил, что власти США «тестируют» Россию.

«Они смотрят, прогнемся мы под силовым давлением или нет. Потому что США достаточно давно заявляли, что российские танкеры под чужым флагом якобы перевозят нефть из Венесуэлы, которая находится под американскими санкциями. И береговая охрана будет предпринимать любые возможные усилия для того, чтобы пресечь перевозку этой нефти. Сейчас они перешли от слов к делу», - считает Манойло.

Ранее Вашингтон заявил, что танкер «Маринера» под российским флагом, захваченный США, не принадлежит ни одной стране. Судно якобы шло под ложным флагом, и его экипаж подлежит преследованию, заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

На борту судна находятся граждане России. Министерство иностранных дел РФ потребовало гуманного обращения с моряками. Москва требует от Вашингтона обеспечить соблюдение прав россиян и их интересов, а также не препятствовать возвращению граждан РФ домой.

Захват танкера произошел 7 января в Северной Атлантике после более чем двухнедельной погони. Судно ранее носило название Bella-1. Минтранс России сообщил, что танкеру 24 декабря предоставлено временное разрешение на плавание под флагом РФ. Никакое государство не вправе применять силу к иностранным судам, заявили в ведомстве.