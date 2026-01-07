МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минтрансе России прокомментировали захват судна «Маринера»

Никакое государство не вправе применять силу к судам, зарегистрированным в других странах, подчеркнули в министерстве.
Владимир Рубанов 07-01-2026 18:04
© Фото: US_EUKOM, Х

Никакое государство не вправе применять силу к судам, зарегистрированным в других странах, заявили в Минтрансе России в связи с захватом американскими военными танкера «Маринера» в Атлантическом океане. Согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море установлен режим свободы судоходства, говорится в заявлении.

Судну «Маринера» 24 декабря было предоставлено временное разрешение на плавание под флагом РФ. Это разрешение было выдано в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

Около 3 часов дня по московскому времени 7 января в открытом море, вне территориальных вод каких-либо государств, на судно высадились военнослужащие США, добавили в Минтрансе. После этого связь с судном пропала.

Европейское командование ВС США ранее сообщило, что задержан российский нефтяной танкер «Маринера» в Атлантике. Судно остановлено по решению федерального суда США и направляется в Шотландию. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что это связано с блокадой венесуэльской нефти.

Министерство иностранных дел России выражало обеспокоенность по поводу ситуации вокруг российского нефтяного танкера «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что судно действует в полном соответствии с международным морским правом. Однако, по мнению МИД, США и НАТО проявляют чрезмерное внимание к танкеру.

#сша #венесуэла #судоходство #минтранс россии #захват танкера #«Маринера»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 