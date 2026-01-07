В Минтрансе России прокомментировали захват судна «Маринера»

Никакое государство не вправе применять силу к судам, зарегистрированным в других странах, заявили в Минтрансе России в связи с захватом американскими военными танкера «Маринера» в Атлантическом океане. Согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море установлен режим свободы судоходства, говорится в заявлении.

Судну «Маринера» 24 декабря было предоставлено временное разрешение на плавание под флагом РФ. Это разрешение было выдано в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

Около 3 часов дня по московскому времени 7 января в открытом море, вне территориальных вод каких-либо государств, на судно высадились военнослужащие США, добавили в Минтрансе. После этого связь с судном пропала.

Европейское командование ВС США ранее сообщило, что задержан российский нефтяной танкер «Маринера» в Атлантике. Судно остановлено по решению федерального суда США и направляется в Шотландию. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что это связано с блокадой венесуэльской нефти.

Министерство иностранных дел России выражало обеспокоенность по поводу ситуации вокруг российского нефтяного танкера «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что судно действует в полном соответствии с международным морским правом. Однако, по мнению МИД, США и НАТО проявляют чрезмерное внимание к танкеру.