США официально подтвердили захват российского танкера

Причиной в Пентагоне назвали нарушение санкционного режима.
Владимир Рубанов 07-01-2026 17:10
© Фото: US_EUKOM, Х

Европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании российского нефтяного танкера «Маринера» в связи с нарушением санкционного режима. В официальном заявлении в соцсети X говорится, что судно остановлено в северной части Атлантического океана по решению федерального суда Соединенных Штатов.

Отмечается, что в операции участвовали Минюст и Министерство внутренней безопасности США, которые действовали совместно с Пентагоном. На данный момент судно сменило курс и предположительно конвоируется в направлении Шотландии. Министр войны Пит Хегсет сообщил, что причиной задержания является «блокада перевозок венесуэльской нефти».

Ранее сообщалось, что США начали захват связанного с Венесуэлой нефтяного танкера «Маринера» после двухнедельной погони в Атлантике. Операцию проводили Береговая охрана и вооруженные силы США.

В МИД России заявляли информагентствам, что Москва с тревогой следит за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера «Маринера» в международных водах Северной Атлантики. На Смоленской площади подчеркнули, что танкер действует в соответствии с международным морским правом, но США и НАТО проявляют к нему несоразмерное внимание. Россия призывает западные страны следовать принципам свободы судоходства.

