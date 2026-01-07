МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом: «Маринера» не принадлежит никакой стране

Судно шло под ложным флагом, и его экипаж подлежит преследованию, заявила пресс-секретарь.
Владимир Рубанов 07-01-2026 21:52
© Фото: piet verspui, marinetraffic.com

Белый дом утверждает, что танкер «Маринера» под российским флагом не принадлежит ни одной стране. Судно шло под ложным флагом, и его экипаж подлежит преследованию, заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

По ее словам, танкер был судном теневого флота Венесуэлы, перевозившим находящуюся под санкциями нефть. Ливитт добавила, что экипаж может быть привлечен к ответственности в США. Танкер и его команда были арестованы по судебному ордеру. При необходимости моряков могут доставить в США для судебного преследования.

На борту судна находятся граждане России. МИД РФ потребовал гуманного обращения с моряками. Москва требует от Вашингтона обеспечить соблюдение прав россиян и их интересов, а также не препятствовать возвращению граждан РФ домой.

Захват танкера произошел 7 января в Северной Атлантике после более чем двухнедельной погони. Судно ранее носило название Bella-1. Минтранс России сообщил, что танкеру 24 декабря предоставлено временное разрешение на плавание под флагом РФ. Никакое государство не вправе применять силу к иностранным судам, заявили в ведомстве.

