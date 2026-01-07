В МИД России потребовали гуманного обращения с захваченными моряками

Российский МИД внимательно следит за данными о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно «Маринера» в Северной Атлантике. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

По предварительным данным, в составе экипажа есть российские граждане. Москва требует от Вашингтона обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами на танкере, соблюдать их права и интересы, говорится в заявлении. Кроме того, США не должны препятствовать скорейшему возвращению на Родину российских граждан с судна «Маринера».

Захват танкера «Маринера» произошел 7 января в Северной Атлантике. Силы США, включая береговую охрану и военных, задержали российское нефтяное судно после более чем двухнедельной погони.

Операция началась после выхода танкера из Венесуэлы. Судно ранее носило название Bella-1 и попало под санкции США как часть «теневого флота». Захват случился около 15:00 по московскому времени между Исландией и Британскими островами. Связь с «Маринерой» была потеряна. Минтранс России указал на неправомерность действий американских военных.