WSJ: Рубио заявил в Конгрессе, что США планируют купить Гренландию

По сведениям издания, госсекретарь США в ходе закрытой встречи с членами Конгресса сказал, что военное вмешательство не планируется.
Сергей Дьячкин 07-01-2026 02:33
© Фото: Peng Ziyang, XinHua, Global Look Press

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям, что Вашингтон считает приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По сведениям издания, Рубио сообщил об этом в понедельник на закрытой встрече с членами Конгресса США. Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз должен занять твердую позицию из-за угроз президента США Дональда Трампа об установлении полного контроля в Гренландии. По мнению журналистов, у Еврокомиссии нет четкого и единого ответа на вопрос, как Брюссель будет реагировать в случае, если Соединенные Штаты попытаются воплотить свои угрозы относительно арктического острова в реальность. Это же издание писало, что США планируют взять под полный контроль Гренландию уже к июлю 2026 года. Ожидается, что методы американского лидера по достижению этой цели будут не военные.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что захватить остров «за одну ночь» невозможно. Так он ответил президенту США, который сообщил о стратегической необходимости Гренландии для Вашингтона. Несколько дней назад Трамп заявил, что США необходимо установить контроль над Гренландией после операции в Венесуэле. Он считает, что островная часть Дании представляет угрозу для НАТО, так как она якобы окружена российскими и китайскими кораблями.

