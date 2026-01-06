Politico: США планируют взять под полный контроль Гренландию к июлю

США хотят взять полный контроль над островом Гренландия уже к июлю. Об этом пишет Politico.

«США могут попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы, в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки 4 июля», — говорится в материале издания.

Как утверждают авторы статьи, методы американского лидера Дональда Трампа по установлению контроля над островом будут не военные. В тексте говорится, что это могут быть попытки подкупа местных политиков, так как «ЦРУ стремятся к усилению военного и гражданского контроля».

После недавней американской операции в Венесуэле Дональд Трамп вновь заговорил о необходимости контроля над Гренландией. По его мнению, остров представляет угрозу для НАТО.

Еще в марте прошлого года премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Соединенные Штаты не получат остров. С его слов, Гренландия никому не принадлежит, а ее жители сами определяют свое будущее.