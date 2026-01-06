Politico: ЕС сложно занять твердую позицию из-за угроз Трампа Гренландии

Сдержанная реакция Евросоюза на военную операцию США в Венесуэле подчеркивает, насколько сложно блоку занять твердую позицию касательно угроз главы Белого дома Дональда Трампа об установлении контроля над Гренландией. Об этом пишет издание Politico.

«Прохладный ответ ЕС на венесуэльскую операцию Дональда Трампа подчеркивает, как сложно Брюсселю занять жесткую позицию касательно угроз президента США о захвате контроля над Гренландией», - говорится в материале издания.

По мнение журналистов, у Еврокомиссии нет четкого и единого ответа на вопрос, как Брюссель будет реагировать в случае, если США попытаются воплотить свои угрозы относительно арктического острова в реальность.

Напомним, 3 января армия США нанесла массированный удар по военным объектам на территории Венесуэлы. Позже бойцы элитного спецподразделения захватили президента Боливарианской республики Николаса Мадуро и его жену. Сейчас они находятся в следственном изоляторе Нью-Йорка. Штаты обвиняют их в «наркотерроризме».

Операция Вашингтона в Каракасе вызвала волну возмущения в международном сообществе. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва осуждает акт вооруженной агрессии США в отношении Венесуэлы и призывает Вашингтон немедленно освободить чету Мадуро. Разбой в отношении захваченного президента Небензя назвал предвестником возвращения в эпоху бесправия.

Что касается Гренландии, то Штаты планируют взять ее под свой полный контроль уже к июлю. По мнению того же Politico, в этот раз Трамп использует не военные методы. Вероятно, США попытаются подкупить местных политиков для усиления гражданского контроля.