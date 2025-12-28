Трамп заявил о необходимости для США установить контроль над Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил о своих претензиях на контроль над Гренландией после успешной военной операции в Венесуэле. Об этом стало известно из интервью политика журналу Atlantic.

«Нам абсолютно необходима Гренландия», - заявил американский лидер.

По его словам, островная часть Дании представляет угрозу для НАТО, так как она якобы окружена российскими и китайскими кораблями. В связи с этим Трамп намекнул, что Венесуэла, возможно, не последняя страна, подвергшаяся американскому вмешательству.

Ранее сообщалось, что следующими целями США могут стать Дания и Иран.