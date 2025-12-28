МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил о необходимости для США установить контроль над Гренландией

Островная часть Дании может стать следующей целью Америки после Венесуэлы.
Тимур Юсупов 04-01-2026 22:46
© Фото: Nicole Combea - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о своих претензиях на контроль над Гренландией после успешной военной операции в Венесуэле. Об этом стало известно из интервью политика журналу Atlantic.

«Нам абсолютно необходима Гренландия», - заявил американский лидер.

По его словам, островная часть Дании представляет угрозу для НАТО, так как она якобы окружена российскими и китайскими кораблями. В связи с этим Трамп намекнул, что Венесуэла, возможно, не последняя страна, подвергшаяся американскому вмешательству. 

Ранее сообщалось, что следующими целями США могут стать Дания и Иран.

