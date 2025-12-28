Трамп заявил о необходимости для США установить контроль над Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил о своих претензиях на контроль над Гренландией после успешной военной операции в Венесуэле. Об этом стало известно из интервью политика журналу Atlantic.
«Нам абсолютно необходима Гренландия», - заявил американский лидер.
По его словам, островная часть Дании представляет угрозу для НАТО, так как она якобы окружена российскими и китайскими кораблями. В связи с этим Трамп намекнул, что Венесуэла, возможно, не последняя страна, подвергшаяся американскому вмешательству.
Ранее сообщалось, что следующими целями США могут стать Дания и Иран.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»