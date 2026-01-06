МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Премьер Гренландии заявил, что захватить остров за одну ночь невозможно

Недавно американский лидер заявлял о необходимости установления контроля над Гренландией.
Виктория Бокий 06-01-2026 01:01
© Фото: Gabriel Gersch, image BROKER.com, Globallookpress

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что захватить остров «за одну ночь» невозможно. Так он ответил президенту США Дональду Трампу, который недавно сообщил о стратегической необходимости Гренландии для Вашингтона.

«Мы не находимся в той точке, когда мы думаем, что захват (острова. – Прим. ред.) мог бы произойти за одну ночь», — приводит слова Нильсена Life.

Несколько дней назад Трамп заявил, что США необходимо установить контроль над Гренландией после операции в Венесуэле. Он считает, что островная часть Дании представляет угрозу для НАТО, так как она якобы окружена российскими и китайскими кораблями.

В декабре 2025 года премьер Гренландии на своей странице в соцсетях написал, что грустит из-за желания Трампа забрать остров. Вместе с чувством грусти он также испытывает и благодарность, но к самим гренландцам. Их он благодарит за поддержку и сплоченность.

