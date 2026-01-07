Трамп потребовал от компаний ВПК резко нарастить производство

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооружение и техника для американской армии производятся недостаточно быстро, а их обслуживание осуществляется с опозданием. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Оборонные компании производят наше отличное военное оборудование недостаточно быстро и после его выпуска не обслуживают его должным образом и оперативно», - написал президент США.

До этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы разорвать все связи со своими партнерами и установить эксклюзивное нефтяное партнерство со Штатами. Администрация США поставила перед и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес несколько условий, прежде чем Боливарианской Республике разрешат добывать больше нефти. Первое американское условие - разорвать все экономические связи со своими партнерами, в том числе с Россией.

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская в беседе со «Звездой» выразила мнение, что планы президента США сигнализируют о желании вернуть венесуэльскую нефть на американский рынок на своих условиях. Сейчас Трамп хочет добраться до той нефти, которая, как сообщается, уже присутствует в венесуэльских портах. Дальше она, по всей видимости, подлежит продаже на американском рынке, а доходы под присмотром США будут перенаправляться в Венесуэлу. Однако непонятно, как это будет происходить, отметила политолог.

Ранее американский лидер назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой. А государственный департамент США объявил все Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона. При этом в Госдепе отметили, что Трамп «не позволит угрожать» безопасности Америки.