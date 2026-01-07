МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп потребовал от компаний ВПК резко нарастить производство

Президент США также отметил, что продукция оборонных компаний после выпуска обслуживается не должным образом и недостаточно оперативно.
Сергей Дьячкин 07-01-2026 23:18
© Фото: Matthias Merz, dpa, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооружение и техника для американской армии производятся недостаточно быстро, а их обслуживание осуществляется с опозданием. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Оборонные компании производят наше отличное военное оборудование недостаточно быстро и после его выпуска не обслуживают его должным образом и оперативно», - написал президент США.

До этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы разорвать все связи со своими партнерами и установить эксклюзивное нефтяное партнерство со Штатами. Администрация США поставила перед и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес несколько условий, прежде чем Боливарианской Республике разрешат добывать больше нефти. Первое американское условие - разорвать все экономические связи со своими партнерами, в том числе с Россией.

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская в беседе со «Звездой» выразила мнение, что планы президента США сигнализируют о желании вернуть венесуэльскую нефть на американский рынок на своих условиях. Сейчас Трамп хочет добраться до той нефти, которая, как сообщается, уже присутствует в венесуэльских портах. Дальше она, по всей видимости, подлежит продаже на американском рынке, а доходы под присмотром США будут перенаправляться в Венесуэлу. Однако непонятно, как это будет происходить, отметила политолог.

Ранее американский лидер назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой. А государственный департамент США объявил все Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона. При этом в Госдепе отметили, что Трамп «не позволит угрожать» безопасности Америки.

#военная техника #вооружения #Дональд Трамп #Пентагон #армия США #ВПК США #Производство вооружений #оборонные заказы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 