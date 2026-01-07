МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: доходы от продажи венесуэльской нефти не дойдут до властей страны

Сейчас Дональд Трамп хочет добраться до той нефти, которая, как сообщается, уже присутствует в венесуэльских портах, отметила Юлия Богуславская.
Гоар Хачатурян 07-01-2026 16:12
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Планы президента США Дональда Трампа сигнализируют о желании вернуть венесуэльскую нефть на американский рынок на своих условиях. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

Сейчас Трамп хочет добраться до той нефти, которая, как сообщается, уже присутствует в венесуэльских портах. Дальше она, по всей видимости, подлежит продаже на американском рынке, а доходы под присмотром США будут перенаправляться в Венесуэлу. Однако непонятно, как это будет происходить, отметила политолог.

«Абсолютно не факт, что полученные доходы от продажи венесуэльской нефти попадут в руки венесуэльского правительства. Такого может не случиться», - считает она.

По мнению Богуславской, деньги вполне могут пойти на гуманитарные программы поддержки населения, которые будут администрироваться Соединенными Штатами. Здесь американцы задумались о том, как на систематическом уровне вернуть венесуэльские поставки на свой рынок и сделать это на своих условиях, добавила политолог.

«Безусловно, сейчас осуществляется силовой нажим на венесуэльское правительство. Угрозы повторения силовых акций остаются. То есть, фактически венесуэльское правительство вынуждено идти на некоторые уступки США, чтобы избежать дальнейшего силового давления», - подчеркнула собеседник «Звезды».

Ранее Дональд Трамп потребовал от властей Венесуэлы разорвать все связи со своими партнерами и установить эксклюзивное нефтяное партнерство с США. Администрация американского президента поставила перед и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес несколько условий, прежде чем стране разрешат добывать больше нефти.

