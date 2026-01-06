Трамп объявил самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой. Об этом он заявил в интервью NBC.

«На вопрос о том, кто в конечном итоге главный, он ответил одним словом: "Я"», - передает телеканал.

До этого государственный департамент США объявил Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона. Об этом заявила пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети X. «Это наше полушарие», говорится в публикации. При этом в Госдепе отметили, что президент США Дональд Трамп «не позволит угрожать» безопасности Америки.

Ранее Трамп заявил, что с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может произойти ситуация хуже, чем с похищенным в ходе американской операции венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Президент США также говорил, что сейчас Венесуэлой управляет Америка. Американский глава назвал Венесуэлу «мертвой страной», добавив, что Соединенные Штаты должны ее восстановить.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» объяснил, что фокус американской политики переключился на западное полушарие, однако президент Трамп, по его мнению, не станет вывозить президентов Колумбии или Мексики. Однако глава Белого дома будет использовать ситуацию с Венесуэлой как элемент риторического дипломатического давления, как рычаг в отношениях с Мексикой и Колумбией.