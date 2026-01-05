МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Госдеп официально объявил все Западное полушарие зоной интересов США

Также в публикации пресс-службы ведомства отмечается, что президент США Дональд Трамп «не позволит угрожать» безопасности Америки.
Сергей Дьячкин 05-01-2026 23:45
© Фото: X/StateDept

Государственный департамент США объявил Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона. Об этом заявила пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети X.

«Это наше полушарие», - говорится в публикации.

При этом в Госдепе отметили, что президент США Дональд Трамп «не позволит угрожать» безопасности Америки. Также постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил ранее, что Вашингтон не позволит конкурентам и соперникам «использовать в своих целях» Западное полушарие.

Ранее президент США заявил, что президента Колумбии Густаво Петро может постичь судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вывезенного в Америку в результате операции американских войск. Трамп обвинил лидера Колумбии в производстве кокаина и не исключил военную операцию против него.

До этого госсекретарь США Марко Рубио после захвата президента Венесуэлы назвал огромной проблемой кубинское правительство. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC. Рубио не стал озвучивать дальнейшие шаги США. До этого американский президент Трамп заявил, что Штаты «хотят помочь» народу Кубы. При этом он добавил, что не планирует военных действий, так как страна, по его мнению, «падет сама по себе».

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» объяснил, что фокус американской политики переключился на Западное полушарие, однако президент Трамп, по его мнению, не станет вывозить президентов Колумбии или Мексики. При этом глава Белого дома будет использовать ситуацию с Венесуэлой как элемент риторического дипломатического давления, как рычаг в отношениях с Мексикой и Колумбией.

#сша #Дональд Трамп #Америка #геополитика #Вашингтон #Госдепартамент США #Западное полушарие
