ABC: Трамп потребовал от Венесуэлы эксклюзивного нефтяного партнерства

Президент США Дональд Трамп потребовал от властей Венесуэлы разорвать все связи со своими партнерами и установить эксклюзивное нефтяное партнерство со Штатами. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, администрация Трампа поставила перед и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес несколько условий, прежде чем Боливарианской Республике разрешат добывать больше нефти. Первое американское условие – разорвать все экономические связи со своими партнерами, в том числе с Китаем, Ираном, Россией и Кубой.

Второе, чего хотят американцы от Венесуэлы, – согласия Венесуэлы сотрудничать исключительно с США в области добычи нефти. Также Вашингтон требует, чтобы Каракас отдавал ему предпочтение при продаже тяжелой сырой нефти.

Накануне сообщалось, что администрация Дональда Трампа требует от Делси Родригес предпринять «проамериканские шаги», от которых отказался Николас Мадуро. Соединенные Штаты ждут, что временный лидер Венесуэлы примет меры по пресечению наркотрафика, прекратит поставки нефти американским противникам, а также вышлет из страны иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов».