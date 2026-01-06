МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: суд над Мадуро начнется не ранее 2027 года

По данным агентства, освобождение венесуэльского лидера и его супруги маловероятно.
Виктория Бокий 06-01-2026 00:42
© Фото: Kyle Mazza-CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Суд, на котором будут предъявлены обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес, состоится не ранее 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, перед слушаниями по существу должны пройти несколько заседаний. На них стороны судебного процесса предоставят друг другу доказательства, а также ходатайства.

На данный момент Мадуро со своей женой находятся под стражей. Как утверждает агентство, освобождение венесуэльского лидера и его супруги маловероятно.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро и Силия Флорес не признали себя виновными по предъявленным обвинениям в США. На первом слушании по уголовному делу в федеральном суде в Нижнем Манхэттене лидер Венесуэлы объявил себя военнопленным, захваченным в собственном доме.

Напомним, Россия призывает США освободить Николаса Мадуро, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что американская военная операция в Каракасе - символ силового доминирования, хаоса и беззакония, от которых продолжают страдать десятки государств в разных регионах мира.

#сша #венесуэла #Николас Мадуро #суд #Силия Флорес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 