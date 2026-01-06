Bloomberg: суд над Мадуро начнется не ранее 2027 года

Суд, на котором будут предъявлены обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес, состоится не ранее 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, перед слушаниями по существу должны пройти несколько заседаний. На них стороны судебного процесса предоставят друг другу доказательства, а также ходатайства.

На данный момент Мадуро со своей женой находятся под стражей. Как утверждает агентство, освобождение венесуэльского лидера и его супруги маловероятно.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро и Силия Флорес не признали себя виновными по предъявленным обвинениям в США. На первом слушании по уголовному делу в федеральном суде в Нижнем Манхэттене лидер Венесуэлы объявил себя военнопленным, захваченным в собственном доме.

Напомним, Россия призывает США освободить Николаса Мадуро, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что американская военная операция в Каракасе - символ силового доминирования, хаоса и беззакония, от которых продолжают страдать десятки государств в разных регионах мира.