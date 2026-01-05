МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Небензя: нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи

Василий Небензя заявил, что Москва призывает Вашингтон освободить Николаса Мадуро и его жену.
Гоар Хачатурян 05-01-2026 18:54
Нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он добавил, что Москва осуждает акт вооруженной агрессии США в отношении Венесуэлы и призывает Вашингтон освободить Мадуро и его жену. Разбой в отношении захваченного президента страны стал предвестником возвращения в эпоху бесправия.

«Для преступления, цинично совершенного США в Каракасе, не может быть оправдания», - сказал Небензя.

В ходе заседания Совбеза ООН также были зачитаны заявления генсека организации. Антониу Гутерриш заявил, что США не соблюдали нормы международного права, проводя свою операцию в Венесуэле.

Напомним, сегодня в 20:00 по Москве Николас Мадуро с супругой Силией Флорес предстанут перед судом в Нью-Йорке. Они обвиняются в наркотерроризме, заговоре по импорту кокаина и незаконном обороте оружия.

