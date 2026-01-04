МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Американист объяснил, почему Трамп угрожает странам западного полушария

По словам специалиста, Трамп будет использовать ситуацию с Венесуэлой как рычаг давления на Мексику и Колумбию.
Игнат Далакян 04-01-2026 12:47
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Фокус американской политики переключился на западное полушарие, однако президент США Дональд Трамп не станет вывозить президентов Колумбии или Мексики. Об этом рассказал «Звезде» политолог-американист Малек Дудаков.

«Можете посмотреть на эту стратегию нацбезопасности США, где делается упор на работу в западном полушарии. Я думаю, в 2026 году увидим сокращение американского военного присутствия в Европе, что тоже уже происходит там - из той же Румынии они часть войск выводят. Я думаю, и Ближний Восток уже как бы не является таким уж приоритетным направлением для США, а упор будет делаться на работу либо в Латинской Америке, либо в Азии», - считает специалист.

Он отметил, что в настоящее время в Мексике есть серьезная проблема с наркокартелями на севере страны. Однако Дональд Трамп, по словам специалиста, не торопится ее решать, вводить войска.

«Это уже будет серьезная большая операция, там будут, скорее всего, серьезные потери среди американских военных. И уже будут большие риски для самих США, потому что там приграничная зона. Вдоль южной границы США она может превратиться в зону боевых действий», - объяснил американист.

Тем не менее глава Белого дома будет использовать как элемент риторического дипломатического давления, и как некий рычаг в отношениях с Мексикой и Колумбией, ситуацию с Венесуэлой.

Ранее газета The Guardian назвала следующие две цели Дональда Трампа после Венесуэлы. По информации издания, глава Белого дома может нанести удары по Ирану и Дании.

#Дональд Трамп #венесуэла #мексика #Колумбия #Латинская Америка #наш эксклюзив #цели
