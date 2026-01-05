Трамп заявил, что сейчас Венесуэлой управляют США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас управляют Венесуэлой Соединенные Штаты. Об этом он сообщил журналистам.

Представители СМИ задали Трампу вопрос о том, кто после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро управляет страной. На это глава Белого дома ответил, что «главные здесь мы».

«Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы», - сказал Дональд Трамп.

Американский глава назвал Венесуэлу «мертвой страной», добавив, что Соединенные Штаты должны ее восстановить. Трамп поделился, что нефтяные компании США хотят работать в Венесуэле и инвестировать в инфраструктуру этой страны.

Ранее глава Белого дома заявил, что президента Колумбии Густаво Петро может постичь судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Его он обвинил в производстве наркотиков и не исключил военную операцию.

Трамп вновь высказался и о Гренландии, заявив, что она «абсолютно необходима» США. Он считает, что островная часть Дании представляет угрозу для НАТО, так как она якобы окружена российскими и китайскими кораблями.