Трамп заявил, что сейчас Венесуэлой управляют США

Американский лидер считает Венесуэлу «мертвой страной».
Виктория Бокий 05-01-2026 04:46
© Фото: Joyce N. Boghosian, US White House via Global Look P, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас управляют Венесуэлой Соединенные Штаты. Об этом он сообщил журналистам.

Представители СМИ задали Трампу вопрос о том, кто после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро управляет страной. На это глава Белого дома ответил, что «главные здесь мы».

«Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы», - сказал Дональд Трамп.

Американский глава назвал Венесуэлу «мертвой страной», добавив, что Соединенные Штаты должны ее восстановить. Трамп поделился, что нефтяные компании США хотят работать в Венесуэле и инвестировать в инфраструктуру этой страны.

Ранее глава Белого дома заявил, что президента Колумбии Густаво Петро может постичь судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Его он обвинил в производстве наркотиков и не исключил военную операцию.

Трамп вновь высказался и о Гренландии, заявив, что она «абсолютно необходима» США. Он считает, что островная часть Дании представляет угрозу для НАТО, так как она якобы окружена российскими и китайскими кораблями.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Колумбия #Гренландия #Николас Мадуро
