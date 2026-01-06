МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев: США решили вопрос с Гренландией и могут нацелиться на Канаду

Евросоюз не сможет противостоять Вашингтону, считает спецпредставитель президента.
Владимир Рубанов 06-01-2026 15:28
© Фото: Steffen Trumpf dpa, Global Look Press

США, видимо, уже определились с позицией по Гренландии, написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X. Следующей целью Вашингтона может стать Канада, предположил он.

Что касается Гренландии, то Евросоюз и дальше будет делать то, «что вассалы делают лучше всего: "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты», считает глава РФПИ.

США провели 3 января военную операцию в Венесуэле, в ходе которой похитили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Атака включала массированные авиационные удары по объектам в северной Венесуэле, включая Каракас, для поддержки сил по захвату.

Операция готовилась месяцами на фоне санкций США, морской блокады танкеров с нефтью и обвинений Мадуро в связях с наркокартелями. Трамп мотивировал ее возвращением «украденной» нефти (Венесуэла имеет 17% мировых запасов) и заочным арестом президента Венесуэлы по ордеру 2020 года.

Американский президент неоднократно заявлял о том, что стране «абсолютно необходима Гренландия», которая, по его словам, окружена «российскими и китайскими кораблями». Трамп утверждает, что Вашингтону нужен контроль над этим островом для обороны. Гренландия является самоуправляемой территорией Дании. Кроме того, глава Белого дома много раз предлагал Канаде и Мексике присоединиться к США в качестве новых штатов.

