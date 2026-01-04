МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Газета назвала следующие две цели Трампа после Венесуэлы

У американского лидера есть интересы и в Европе.
Константин Денисов 04-01-2026 09:28
© Фото: Nicole Combea - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы. Об этом говорится в материале The Guardian.

По информации издания, глава Белого дома Дональд Трамп может нанести удары по Ирану и Дании. Он неоднократно заявлял об интересах США в Гренландии, которая находится под юрисдикцией Дании.

Что касается Ирана, то Израиль с одобрения США уже наносил удары по Тегерану якобы с целью уничтожения незаконного разрабатываемого исламской республикой ядерного оружия. Трамп уже пригрозил, что ситуация может повториться.

Армия США 3 января атаковала Каракас. Параллельно с ударами по военным объектам спецназ провел операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который вместе с его супругой был доставлен в Нью-Йорк.

#Дональд Трамп #венесуэла #Иран #Николас Мадуро #Дания
