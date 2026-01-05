Трамп не исключил военной операции против Колумбии

Президент США Дональд Трамп заявил, что президента Колумбии Густаво Петро может постичь судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вывезенного в Америку в результате операции американских войск. Трамп обвинил лидера Колумбии в производстве кокаина и не исключил военную операцию против него.

До этого госсекретарь США Марко Рубио после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал огромной проблемой кубинское правительство. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC. Рубио не стал озвучивать дальнейшие шаги США. До этого американский президент Трамп заявил, что Штаты «хотят помочь» народу Кубы. При этом он добавил, что не планирует военных действий, так как страна, по его мнению, «падет сама по себе».

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке зачитает официальные обвинения задержанному президенту Венесуэлы Мадуро 5 января в 20:00 по московскому времени. Как следует из материала, президент Венесуэлы в понедельник предстанет перед судом «для представления обвинений». Дело будет рассматривать окружной судья Элвин Хеллерштейн, получивший известность по ряду крупных процессов. Заседание будет проходить в окружном суде Нижнего Манхэттена.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» объяснил, что фокус американской политики переключился на западное полушарие, однако президент Трамп, по его мнению, не станет вывозить президентов Колумбии или Мексики. Однако глава Белого дома будет использовать ситуацию с Венесуэлой как элемент риторического дипломатического давления, как рычаг в отношениях с Мексикой и Колумбией.