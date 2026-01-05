МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп не исключил военной операции против Колумбии

Президент США обвинил главу Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина.
Сергей Дьячкин 05-01-2026 04:13
© Фото: Molly Riley, US White House, via, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что президента Колумбии Густаво Петро может постичь судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вывезенного в Америку в результате операции американских войск. Трамп обвинил лидера Колумбии в производстве кокаина и не исключил военную операцию против него.

До этого госсекретарь США Марко Рубио после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал огромной проблемой кубинское правительство. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC. Рубио не стал озвучивать дальнейшие шаги США. До этого американский президент Трамп заявил, что Штаты «хотят помочь» народу Кубы. При этом он добавил, что не планирует военных действий, так как страна, по его мнению, «падет сама по себе».

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке зачитает официальные обвинения задержанному президенту Венесуэлы Мадуро 5 января в 20:00 по московскому времени. Как следует из материала, президент Венесуэлы в понедельник предстанет перед судом «для представления обвинений». Дело будет рассматривать окружной судья Элвин Хеллерштейн, получивший известность по ряду крупных процессов. Заседание будет проходить в окружном суде Нижнего Манхэттена.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» объяснил, что фокус американской политики переключился на западное полушарие, однако президент Трамп, по его мнению, не станет вывозить президентов Колумбии или Мексики. Однако глава Белого дома будет использовать ситуацию с Венесуэлой как элемент риторического дипломатического давления, как рычаг в отношениях с Мексикой и Колумбией.

 

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Колумбия #Николас Мадуро #Густаво Петро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 