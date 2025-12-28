Рубио заявил о «больших неприятностях» для Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал огромной проблемой кубинское правительство. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Я думаю, что у них большие неприятности», - сказал Рубио.

Рубио не стал озвучивать дальнейшие шаги США. До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты «хотят помочь» народу Кубы. При этом он добавил, что не планирует военных действий, так как страна, по его мнению, «падет сама по себе».

До этого госсекретарь США выступил с заявлением, что Венесуэлу нельзя превращать в «хаб» для якобы планируемых операций России, Китая и Ирана. Он также упомянул «кубинских агентов разведки», которые, по его мнению, контролируют страну.

Американский лидер Дональд Трамп 3 января заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе. Утверждалось, что операцию проводили бойцы элитного спецподразделения Delta Force.

Ряд американских конгрессменов назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание Совбеза ООН.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал «Звезде», что вывоз в США президента Венесуэлы является демонстрацией того, что успехов американцам можно добиваться только на заднем дворе. Он добавил, что действия американской администрации - это попытка через обострение в западном полушарии показать, что в этом регионе необходимо работать, а европейский континент должен обойтись без США.