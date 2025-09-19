Сенаторы утвердили Уолтца на пост нового постпреда США при ООН

Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил кандидатуру Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН. За это проголосовали 47 сенаторов, против выступил 43 голоса, следует из прямой трансляции телеканал C-SPAN.

Напомним, высокий пост в международной организации более полугода остается вакантным. Сейчас его занимает временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

Уолтц ранее занимал пост помощника главы Белого дома по нацбезопасности, но был уволен в мае 2025 года после скандала с чатом, в котором обсуждались удары по йеменским хуситам. Среди участников беседы оказался журналист.

После Дональд Трамп объявил о выдвижении Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН.

На ближайшей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоятся дебаты на высоком уровне. Встречи в Нью-Йорке пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Ожидается выступление представителей 195 делегаций.