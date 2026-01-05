Делси Родригес принесла присягу в качестве и.о. президента Венесуэлы

Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Церемония прошла в Национальной ассамблее. Накануне вице-президент страны по решению Верховного суда приняла на себя обязанности и.о. главы государства в связи с неспособностью Николаса Мадуро исполнять обязанности президента.

Родригес 56 лет. Она более двух десятилетий является одной из ведущих фигур чавизма - политического движения, основанного Уго Чавесом и возглавляемого Мадуро после его смерти в 2013 году.

Делси Родригес осудила захват Мадуро американцами как варварство и вопиющее нарушение суверенитета Венесуэлы. На следующий день она заняла более примирительную позицию, предложив «программу сотрудничества» с Соединенными Штатами.

Как и ее брат Хорхе Родригес, нынешний председатель Национальной ассамблеи, она занимала разные руководящие должности со времен Чавеса. С 2013 по 2014 год Делси Родригес была министром связи и информации, а с 2014 по 2017 год - министром иностранных дел.

В 2017 году Родригес стала председателем Национального учредительного собрания, которое расширило полномочия правительства после победы оппозиции на парламентских выборах 2015 года. В 2018 году Мадуро назначил ее вице-президентом на второй срок. Она сохранила этот пост и во время его третьего президентского срока, который начался 10 января 2025 года.

Президент США Дональд Трамп после похищения Мадуро заявил, что Родригес «в принципе готова сделать то, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы снова сделать Венесуэлу великой». При этом он добавил, что если она «не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, вероятно, больше, чем Мадуро».